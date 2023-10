Savona, Etleva è l’ultima vittima di un elenco che si fa sempre più lungo e intanto aumentano le richieste di aiuto

Savona. Etleva è la seconda del 2023 solo nella città di Savona dopo Danjela, ma l’elenco dei femminicidi avvenuti negli ultimi anni nella città della Torretta e nel resto della provincia si sta drammaticamente allungando. I nomi Nadia, Jamira, Jessica, Deborah, solo per citare alcune delle donne scomparse di recente per mano brutale di un uomo violento, non sono certo dimenticati, soprattutto da chi cerca, ogni giorno, di combattere quella che ormai è diventata una strage trasversale, che colpisce ogni ceto sociale, ogni fascia anagrafica e che, troppo spesso, non emette segnali di allerta.

I centri antiviolenza del savonese, Telefono Donna e Artemisia Gentileschi, proseguono nelle loro campagne di sensibilizzazione e nei loro progetti volti all’educazione e alla prevenzione.

