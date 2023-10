Savona, non ce l’ha fatta la donna strangolata dal marito nel quartiere di Villapiana

Savona. Morte cerebrale: questa la terribile diagnosi per la donna di 31 anni che, nella notte tra venerdì e sabato, è stata strangolata dal marito a Savona. Nonostante il ricovero all’ospedale San Paolo nel reparto di rianimazione la mamma di quattro figli non ce l’ha fatta a sopravvivere alla furia cieca dell’uomo che si trova in carcere e dovrà rispondere, ora, di omicidio. I bambini, di età compresa tra i cinque e i tredici anni, sono stati affidati ad uno zio.

La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì e sabato a Villapiana, dove i carabinieri della stazione di Savona sono intervenuti dopo essere stati chiamati dall’uomo (un 42enne di origine albanese da anni residente a Savona) che, in preda alla disperazione, confessava di aver tentato di strangolare con tutte le proprie forze la moglie 31enne, fermandosi solo quando si era accorto che la donna non respirava più.

