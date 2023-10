Sestri: San Bartolomeo della Ginestra, finanziamento da 400.000 euro

Da Comunicazione Comune di Sestri Levante

Il Comune di Sestri Levante ha ricevuto un finanziamento di Regione Liguria pari a 400mila euro nell’ambito della programmazione per interventi di difesa del suolo per l’annualità 2024, che consentirà la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nell’area di San Bartolomeo della Ginestra. Gli interventi, in parte già iniziati nel corso dello scorso anno, prevedono la sistemazione idraulica di due rii che che drenano il versante settentrionale del promontorio di Punta Manara e scendono lungo i terrazzamenti a monte della strada comunale di Via Monsignor Vattuone per giungere nelle piane in Località San Bartolomeo, e connesse opere idrauliche di mitigazione del rischio idrogeologico.

