Messaggio a Sarzana ieri mattina da parte della sindaca Paola Sisti, prima cittadina di Santo Stefano, nel corso dell’incontro dedicato alla viabilità della Val di Magra organizzato dal Pd al Ponte di Arcola. E non si tratta di un sms amichevole ma di un rilievo polemico sul Distretto turistico Val di Magra e Unione dei Comuni della Val di Vara, istituito nel 2017 con decreto dell’allora ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini; Distretto comprendente i comuni di Ameglia, Arcola, Bolano, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo Magra, Luni, Rocchetta Vara, Santo Stefano, Sarzana, Sesta Godano, Vezzano e Zignago. “Con Daniele Montebello (sindaco di Castelnuovo, anch’egli presente all’iniziativa, ndr) siamo andati in ginocchio al ministero e all’ultimo minuto ci hanno dato il Distretto. Ebbene, non si riesce a farlo lavorare, perché Sarzana, comune capofila, il capofila non lo fa. Però non vuole rinunciare a questo ruolo”, ha detto la sindaca Pd santostefanese, arrivata al tema del turismo dalla connessa questione delle opportunità per la mobilità valligiana.

L’articolo Sisti: “Il Distretto turistico non lavora perché Sarzana non svolge il suo ruolo di capofila” proviene da Città della Spezia.

