VBC Savona cede con New Volley Valbormida, coach Battistelli: “Buona prestazione, ma serve più concentrazione”

Savona. Inizia con una sconfitta il campionato di Prima Divisione femminile per il VBC Savona, la squadra di coach Alberto Battistelli cade sul campo di casa contro il New Volley Valbormida. Una buona prova quella della formazione biancorossa, che cade 3 a 0 ma se la gioca in tutti gli set.

“Purtroppo è arrivata una sconfitta all’esordio ma contro una squadra che l’anno scorso è arrivata sul podio della prima divisione – parla così l’allenatore savonese – Non solo siamo sempre rimasti in gara ma a tratti siamo stati anche avanti di 4-5 punti come nel secondo set, senza però riuscire a chiudere in nostro favore. Essendo neopromosse ed avendo fatto alcuni innesti mi aspetto che il nostro gioco possa migliorare nelle prossime giornate: in palestra stiamo lavorando proprio sulle fasi di gioco, in modo da far entrare le nuove ragazze perfettamente in armonia con il resto della squadra”.

