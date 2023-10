A Savona il “Funerale della Democrazia” per dire “No” al rigassificatore: “I nostri diritti pestati”

Savona. Circa 150 savonesi presenti questa sera, in occasione di Halloween, a “Il funerale della democrazia”, la manifestazione organizzata dai gruppi “No rigassificatore” e “Fermiamo il mostro del gas davanti a Savona” per dire No alla Golar Tundra. Alcuni con le maschere di Halloween, ma anche sul volto le foto dell’ex sindaco di Vado Monica Giuliano e i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza e Brunello Brunetto.

La nave rigassificatrice dalla seconda metà del 2026 sarà trasferito dal porto di Piombino, dove si trova ora, al largo della costa di Savona e Vado Ligure.

