Alassio fa nuovamente i conti con la mareggiata: sabbia e detriti in passeggiata, ma nessun danno

Alassio. Le previsioni, questa volta, hanno tradito e la mareggiata attesa sul ponente ieri è stata di entitá superiore alle attese, al punto da costringere il Comune a correre ai ripari, vietando completamente l’accesso alla passeggiata e al molo Bestoso in serata.

Ma, allo stesso tempo, si puó dire che il mare sia stato più clemente del solito con la Cittá del Muretto, le cui attività sono ormai abituate a fare i conti con le mareggiate invernali, che è stata sì colpita con forza dall’ultima ondata di maltempo, ma senza arrecare danni. Ieri sera il mare è “salito” eccome, giungendo praticamente al confine con il Budello e riversando in passeggiata, tra i dehors, una grossa quantitá di sabbia e di detriti, ma non con forza sufficiente per “forzare” ingressi e vetrate, come tradizione protetti da paratie in legno e sacchi.

