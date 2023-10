Ance: “In Liguria 1.316 progetti che potrebbero uscire dal Pnrr”

Liguria. “Ufficialmente sono 1316, per un valore di 430 milioni di euro, i progetti inseriti in Liguria nella lista delle opere del PNRR, che rischiano concretamente di non essere finanziati e di dover quindi attendere tempi più lunghi per accedere a differenti forme di finanziamento delle opere pubbliche”. Lo comunica, in una nota, Ance Liguria.

“Il dato, ufficialmente reso pubblico sin dall’agosto scorso, è tutt’oggi – afferma il presidente di Anche Liguria, Emanuele Ferraloro – poco noto, ma richiede a nostro parere almeno due considerazioni di emergenza. La prima sulla insopprimibile necessità di trasparenza: dobbiamo sapere quali opere hanno effettivamente la possibilità di essere finanziate e quali invece rischiano di partire senza copertura complessiva col pericolo concretissimo di futuri contenziosi fra pubblica amministrazione e imprese. La seconda emergenza è quella di dare vita a una lista definitiva di grandi opere sulle quali concentrare i finanziamenti”.

