Calcio, Ligorna batte Albenga. Miracoli: “Sbloccati mentalmente”. Dellepiane: “Inizia un nuovo campionato”

Genova. Il Ligorna vince 2-0 contro l’Albenga nel recupero di una partita parecchio bloccata. I ragazzi di Lunardon avevano bisogno di tre punti per poter prendere un po’ di respiro allontanandosi dalle zone pericolose. Una squadra con del potenziale e che domenica potrebbe aver trovato il modo per esprimerlo più concretamente.

A sbloccare il risultato è stato il giovane Luca Dellepiane: “La partita è stata dura e probabilmente l’espulsione di Venneri ci ha facilitato le cose. Una bella sensazione riuscire a fare gol in una gara così bloccata. Inizia un nuovo campionato per noi. Dobbiamo sempre metterci cattiveria, in porta ci arriviamo spesso”.

» leggi tutto su www.genova24.it