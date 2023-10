Calcio, Vadino. Hamati segna ancora contro la San Filippo Yepp: “Gol per la squadra, siamo una famiglia”

Albenga. Vittoria di misura per il Vadino nel derby ingauno contro la San Filippo Yepp. Se nella scorsa settimana era subentrato dalla panchina segnando una doppietta, nel confronto contro con i rivali storici giallo-rossi ha dimostrato di poter essere ancora decisivo, questa volta partendo subito in campo. Artur Hamati, infatti, ha deciso il match con un’altro colpo da biliardo. Ultimi secondi del primo tempo, calcio d’angolo per gli arancio-neri. Cross preciso in mezzo sulla testa di Prudente che, colpendo il pallone, manca nettamente la porta. La palla arriva però sui piedi del numero 7 del Vadino che controlla e, da girato, esplode un tiro secco sul primo palo. Rizzo immobile e altri 3 punti portati a casa.

Dopo la scorsa settimana un’altra bella soddisfazione, doppia se si parla di derby conquistato: “È stato un gol fortunato, parlando poi con il mio compagno ho scoperto che voleva concludere lui in porta. La palla però é arrivata a me, non potevo far altro che segnare. Questa partita é stata molto complicata fin dai primi minuti, gli avversari erano molto compatti e avevano fame di vittoria. Poi a fine primo tempo col mio gol gli abbiamo complicato la gara”.

