Dall’ufficio stampa di Poste Italiane

Poste Italiane comunica che in tutti i 55 Uffici Postali del Levante genovese le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da giovedì 2. Per una migliore fruizione del servizio, è consigliabile, per il ritiro delle pensioni in contanti, seguire la turnazione alfabetica suggerita nell’avviso specifico posto all’esterno di ciascun Ufficio Postale, come nell’esempio:

i cognomi

» leggi tutto su www.levantenews.it