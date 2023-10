Enel, ufficiale la rinuncia all’idrogeno. Il futuro dell’area rimane avvolto nell’incertezza

Addio al progetto per la produzione di idrogeno verde nell’area Enel della Spezia. L’ufficializzazione (per modo di dire) della notizia è arrivata ieri sera sul finire del dibattito sulla mozione presentata sul tema dall’opposizione: l’assessore all’Urbanistica Patrizia Saccone ha preso la parola per annunciare, tra le altre cose, di aver ricevuto un messaggio alle 20.56 da parte dei vertici Enel che definivano “esaurita” la valutazione sul progetto, ritenuto non economicamente sostenibile nonostante i 14 milioni di euro di provenienza Pnrr ottenuti solo pochi mesi fa.

La discussione ha visto l’opposizione criticare la strategia messa in campo dall’amministrazione comunale dal momento dell’insediamento del sindaco Pierluigi Peracchini, accusandolo di aver smantellato i tavoli di confronto tra la città e l’azienda e di aver chiuso in un cassetto lo studio Enea maturato nell’ambito del percorso Futur-E, senza imbastire un vero dialogo e senza produrre progettualità condivise e concrete.

Nel mirino della minoranza c’è finito anche il protocollo d’intesa presentato nel giugno scorso, un documento che non impegnava realmente nessuna delle due parti consentendo di sottrarsi agli impegni in maniera unilaterale.

La maggioranza, dal canto suo, ha risposto con un ordine del giorno, un contro-documento, che valuta positivamente l’operato del Comune degli ultimi anni e spinge il sindaco Pierluigi Peracchini a proseguire nel cammino intrapreso. In aggiunta i consiglieri di centrodestra, così come Saccone, hanno più volte sottolineato che la città farebbe male a insistere per la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno che non sia sostenibile dal punto di vista economico, onde evitare rischi di assistenzialismo.

“Il protocollo siglato tra Comune ed Enel – commenta il giorno seguente il consigliere Roberto Centi – è solo aria fritta, non c’è un piano industriale e un serio piano di sviluppo futuro dell’area. Il sindaco Peracchini e la maggioranza hanno dimostrato tutta la loro inadeguatezza in questa vicenda. La maggioranza, in evidente e forte imbarazzo, ha approvato un Ordine del giorno tanto fumoso e generico quanto ridicolo: la realtà vera è invece il disimpegno di Enel per la produzione di idrogeno verde. Attualmente nel futuro dell’area abbiamo solo qualche pannello fotovoltaico e qualche bobina di accumulazione, progetti marginali che producono scarsissima occupazione. Bisogna invece rilanciare, oltre che sulla bonifica dell’area, per progetti industriali sostenibili che portino occupazione numerosa e di qualità. Facciamo nostro l’invito dei sindacati a convocare quanto prima un tavolo con tutti gli attori coinvolti del territorio, la Regione ed Enel per individuare percorsi seri per il futuro dell’area”.

