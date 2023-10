Il giovane talento Daniele Lorefice le “Domeniche in musica” a Sarzana

Domenica 5 novembre alle ore 17.30 presso il Ridotto del Teatro Impavidi di Sarzana prenderà il via la Rassegna Concertistica “Domeniche in Musica” – Concerti al Ridotto Teatro Impavidi 2023 , organizzata dall’Associazione Musicale “Il Pianoforte” e dall’Associazione Amici della Musica /Accademia Musicale “A. Bianchi”, in collaborazione con l’Associazione Culturale Gli Scarti e con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sarzana, in quanto progetto selezionato dal bando “Call for ideas” 2023.

Nella suggestiva atmosfera della Sala del Ridotto del Teatro Impavidi, domenica 5 e 12 novembre, domenica 3 e 10 dicembre alle ore 17.30, si potranno ascoltare grandi pagine della musica classica con protagonisti artisti affermati a livello nazionale e internazionale.

Il primo appuntamento si terrà domenica 5 novembre alle ore 17.30 con il concerto inaugurale intitolato “A violoncello solo ”; protagonista del concerto sarà il giovane violoncellista siciliano Daniele Lorefice , che è considerato uno dei più brillanti talenti della nuova generazione

Lorefice eseguirà un coinvolgente programma per violoncello solo comprendente musiche del periodo barocco di D. Gabrielli – J.S. Bach – G. Ph. Telemann – A. Galli – F. P. Supriano.

Daniele Lorefice è nato a Ragusa nel 1997, ha conseguito in giugno 2017 il Diploma di vecchio ordinamento con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del M° Maurizio Salemi presso il Conservatorio “V. Bellini” di Catania. Si è perfezionato successivamente presso la Scuola di Musica di Fiesole con il M° Giovanni Gnocchi e presso l’Accademia di Pinerolo con la Prof.ssa Marianne Chen. In maggio 2020 è stato ammesso presso il Conservatorium van Amsterdam, dove ha studiato nella classe del M° Michael Stirling, approfondendo anche lo studio del violoncello barocco con la Prof.ssa Viola de Hoog ed ha conseguito il master specialistico biennale.

Ha seguito masterclasses con Massimo Polidori, Timora Rosler, KatharinaTroe, Gianluca Giganti, Julian Steckel, Jerome Pernoo, Johannes Moser.

Già membro dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza (2017-2020),dell’Orchestra Giovanile Italiana (2017-2019, svolgendo anche il ruolo di primo violoncello) e dell’Euyo (Orchestra Giovanile dell’Unione Europea, 2020-2022), Attualmente lavora in qualità di violoncello di fila con obbligo del II violoncello pressol’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Fortemente interessato alla prassi esecutiva storicamente informata e al violoncello barocco,membro dell’Orchestra Barocca Siciliana, ha svolto attività concertistica e progetti orchestrali di musica antica con la Sweelinck Baroque Orchestra (Amsterdam), l’Ensemble “Festa Rustica” (Roma),l’Orchestra Barocca Nazionale dei Conservatori (I violoncello), con artisti quali A. Marcon, P. Ayrton, M. Spányi,S. Carchiolo, P. Van Heygen, R. Gini, G. Matteoli, E. Onofri, V. Losito, G. Prandi, B. Begelman.

La Rassegna proseguirà sempre alle ore 17,30 : domenica 12 novembre con l’affermato pianista toscano Andrea Trovato che conduce un’importante attività concertistica che lo ha visto solista, sia al pianoforte che all’organo, in Italia e all’estero (New York, Parigi, Vienna, Atene, Rodi, Bruxelles, Anversa, Chicago, Salisburgo, Colonia, Varsavia, Losanna…).

Andrea Trovato proporrà un affascinante programma intitolato “ Reflets de l’Ame” , comprendente capolavori pianistici di F.Chopin , F.Liszt , C.Debussy per concludersi con la celebre Rhapsody in blue di George Gershwin.

Poi altri due concerti sono previsti nel mese di dicembre , domenica 3 dicembre sarà protagonista la musica lirica , con un Omaggio alla grande Maria Callas nel centenario della nascita , il duo campano formato dal soprano Samantha Sapienza e dalla pianista Nadia Testa presenterà celebri arie d’opera di C.W.Gluck , L.Cherubini , V.Bellini , G.Verdi , G.Puccini , A.Catalani e intermezzi strumentali di G.Puccini e P.Mascagni

La Rassegna concertistica poi si concluderà domenica 10 dicembre con uno dei più celebri cornisti italiani , Natalino Ricciardo , che in duo con la pianista Lidia Parazzoli eseguirà un interessante ed originale programma per corno e pianoforte , comprendente musiche di L.V.Beethoven , R. Glière ,V.Bujanowski ,F.Say , N. Rota , E.Bozza , C.Saglietti.

L’ingresso è con bigliettazione fino ad esaurimento posti.: intero 8 euro, ridotto 5 euro (under 18, soci dell’Associazione Amici della Musica “A. Bianchi” e/o dell’Associazione “Il Pianoforte”) .

Visto la capienza della Sala del Ridotto si consiglia di acquistare o prenotare i biglietti con un certo anticipo.

Biglietteria – Teatro degli Impavidi via Mazzini 1 – Sarzana – da lunedi a sabato ore 9:30 -13:00 ( il giovedi anche 16:00 – 19:00)

Per prenotazioni T. 346.4026006 (anche whatsapp) , teatroimpavidi@associazionescarti.it.

I biglietti si possono acquistare anche online su https://www.vivaticket.com/it/cerca-biglietti/impavidi

