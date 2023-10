Lanza del Vasto, Pastorino scrive a Sartori: “Favorisca la cessione dei servizi non più gestibili”

Genova. “Un suo deciso intervento per favorire, dove possibile, la cessione dei servizi che la cooperativa Lanza del Vasto non riesce più a gestire“. A chiederlo in una lettera all’assessore al Lavoro Augusto Sartori è il consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino, dopo che nei giorni scorsi Asl 3 ha dovuto spostare in maniera urgente tutti i pazienti post-acuti, dalla residenza di Sestri Ponente a Genova, per mancanza di personale della cooperativa da mesi in gravissima crisi finanziaria.

Da quanto risulta all’assessorato alla Sanità, dopo i trasferimenti effettuati da Asl 3 la situazione sarebbe sotto controllo dal momento che nella struttura sono rimaste poche persone che non intendono andare via. Coi numeri attuali il quadro sarebbe gestibile.

» leggi tutto su www.genova24.it