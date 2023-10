Un operaio di 53 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al San Martino di Genova dopo aver accusato un malore mentre lavorava, in località Puin, su una perdita idrica. I primi ad accorgersi che qualcosa non andava i colleghi in cantiere: l’uomo aveva difficoltà a parlare e non riusciva più a camminare. Inteso immediatamente che la situazione rischiava di diventare ancora più grave hanno chiamato i soccorsi. La preparazione di tutti e la presenza tra di loro di un volontario della Croce verde hanno fatto risparmiare secondi preziosi. In un batter d’occhio sul posto sono arrivate la Pubblica assistenza di Pignone e Delta 3 del 118 seguite dall’arrivo dell’elicottero Drago e dai Vigili del fuoco che hanno fatto assistenza all’atterraggio del velivolo al campo sportivo di Pignone. Il 53enne è stato poi trasferito d’urgenza al nosocomio genovese.

L’articolo Malore mentre lavora, provvidenziale la preparazione dei colleghi. Operaio ricoverato al San Martino proviene da Città della Spezia.

