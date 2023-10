Omicidio di San Biagio, la Cassazione annulla la condanna di Alessio Scalamandrè e rinvia a un nuovo processo

Genova. La Corte di Cassazione ha deciso. Sarà una nuova Corte d’assise d’appello a rideterminare la pena per il parricida di San Biagio Alessio Scalamandrè. La decisione arriva a 24 ore dalla sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale la legge che prevedeva un’aggravante particolare per gli omicidi commessi in famiglia. La legge era nata nell’ambito del cosiddetto Codice Rosso, nato quindi per tutelare maggiormente le donne vittime di violenza ma prevedeva fino a ieri un automatismo che impediva alle singole corti d’assise di valutare il peso delle attenuanti finendo per determinare pene eccessive in “situazioni in cui è il soggetto che ha subito per anni comportamenti aggressivi a compiere l’atto omicida, per effetto di una improvvisa perdita di autocontrollo causata dalla serie innumerevole di prevaricazioni cui era stato sottoposto”.

Non solo. La Cassazione chiede alla Corte d’assise d’appello di rivalutare anche l’attenuante della provocazione, che era sempre stata negata nelle sentenze di primo e secondo grado e invece sempre sostenuta dagli avvocati difensori di Alessio, Luca Rinaldi e Andrea Guido

» leggi tutto su www.genova24.it