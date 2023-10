Ospedale Cairo, il Comitato sanitario locale incontra la Regione: “Serve un Ppi aperto h24”

Cairo Montenotte. “Il Punto di Primo Intervento dell’ospedale San Giuseppe deve essere aperto h24”. Lo ha ribadito il Comitato sanitario locale Valbormida ieri durante l’incontro con la Commissione Sanità di Regione Liguria.

Un incontro organizzato per discutere del piano socio sanitario regionale 2023-2025 (andrà in votazione a metà novembre) e per raccogliere i pareri dei comitati locali. A Genova erano presenti, infatti, per il savonese anche gli Amici dell’Ospedale San Paolo e Nascere a Pietra, e per l’imperiese il Comitato permanente dei cittadini dell’Intemelio per la difesa e il potenziamento dei servizi sociosanitari e del Saint Charles.

