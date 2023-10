Skymetro, si scalda il dibattito: la prossima settimana doppia assemblea pubblica in Valbisagno

Genova. Ripartono gli incontri sul territorio dopo l’avvio della conferenza dei servizi sullo Skymetro, la metropolitana sopraelevata che collegherà Brignole a Molassana. Per la prossima settimana sono state convocate due assemblee pubbliche, lunedì 6 novembre e martedì 7 novembre. Intanto, mentre emergono i dettagli del progetto (formalmente un piano di fattibilità tecnico-economica rafforzato), il comitato dei contrari continua a studiare i documenti, ma al momento non gioca ancora la carta del ricorso al Tar, principale arma in dotazione per tentare di bloccare l’iter dell’opera.

Il primo appunto sarà il 6 novembre alle 17.30 a Molassana, nel Municipio Media Valbisagno, nell’auditorium della biblioteca Saffi. Sono annunciati l’assessore alla Mobilità Matteo Campora, il responsabile del procedimento Emanuele Scarlatti, l’ingegnere Claudio Rossi (uno dei saggi nominati dal Comune per studiare il prolungamento verso Prato nonché esponente del comitato pro Skymetro) e il sociologo Andrea Pirni dell’Università di Genova che coordina il percorso di partecipazione attraverso la piattaforma Dialoghi in città. Il giorno seguente, sempre alle 17.30, secondo appuntamento nella sala consiliare del Municipio Bassa Valbisagno in piazza Manzoni col presidente Angelo Guidi e gli stessi relatori.

