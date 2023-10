Sport e nuovi adempimenti per le associazioni: incontro in Confartigianato

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04/09/2023 il Decreto Legislativo in tema di enti e lavoratori sportivi, che modifica la precedente normativa. La riforma che costituisce certamente uno strumento significativo nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia inserisce aspetti problematici e nuovi adempimenti alle quali le associazioni sportive dilettantistiche dovranno adeguarsi. Confartigianato La Spezia organizza sabato 4 novembre alle ore 10.30, nella sala ‘Marino Banci’ di via Fontevivo 19, 2 piano un seminario aperto e gratuito a tutte le associazioni dilettantistiche per confrontarsi sulle novità normative, già in vigore e sugli obblighi. Il focus dell’incontro sarà dedicato alla nuova figura del lavoratore sportivo e alla sua contrattualizzazione, il nuovo RAS e i necessari adeguamenti agli statuti. Nel corso dell’incontro interverrà Giuseppe Menchelli, Direttore Confartigianato della Spezia, Giorgio De Lucchi, commercialista ed esperto in consulenza sportiva, Enrico Taponecco, Responsabile Sicurezza del Lavoro Confartigianato concluderà i lavori Marco Frascatore, Assessore al Bilancio, allo Sport e alle Attività Produttive del Comune della Spezia. L’incontro intende riepilogare ai dirigenti delle associazioni sportive gli adempimenti che devono essere espletati per essere in regola. Le associazioni sportive interessate all’evento possono mandare una e-mail sicurart@confartigianato.laspezia.it o telefonare 0187286632.

