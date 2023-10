Studenti universitari a lezione di tecnica legislativa in consiglio regionale

Anche quest’anno gli studenti e i dottorandi in tecnica legislativa della facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo genovese, in concomitanza con l’ultima seduta di ottobre del Consiglio regionale ligure, hanno incontrato nella Sala Montale il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, il vicepresidente e il segretario del Consiglio regionale Armando Sanna e Claudio Muzio, il presidente e il vicepresidente della V Commissione (Controlli, Verifica attuazione delle leggi e Pari Opportunità) Fabio Tosi e Veronica Russo.

Gli studenti sono accompagnati dal professor Enrico Albanesi, titolare della cattedra di tecnica legislativa. Nel corso di una breve conversazione i rappresentanti del Consiglio hanno risposto ad alcune domande sulle procedure e le norme statutarie che regolano la discussione in Consiglio regionale, in particolare sulla clausola valutativa; al termine, gli studenti hanno potuto vedere subito in pratica lo svolgimento della seduta del Consiglio del mattino, assistendo dalla zona riservata al pubblico.

