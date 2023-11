Alcol nelle notti spezzine: giovane madre trovata svenuta in centro, un’altra adolescente finisce in ospedale

Una ragazza svenuta, all’angolo con via Magenta, con un bimbo piccolo è finita in ospedale. Un’altra giovanissima, ancora adolescente, ha accusato un forte malore in Piazza Verdi per poi essere trasportata al Sant’Andrea. Entrambi i fatti risalgono alla serata di ieri e la componente che li accomuna è l’assunzione di alcolici. Riavvolgendo il nastro, il primo episodio in ordine di tempo è quello di Piazza Verdi dove una ragazzina è stata soccorsa dalla Pubblica assistenza della Spezia per un’intossicazione etilica e poi portata al nosocomio della Spezia alla presenza della famiglia.

In Via Magenta sono stati i soccorritori della Croce rossa della Spezia a prestare le prime cure ad una ventenne trovata priva di sensi tra le centralissime Via Prione e Via Magenta poco dopo le 22.30. La giovane era caduta, aveva battuto la testa e presentava anche una piccola ferita. A rendere il quadro ancora più complesso anche la presenza del figlio piccolo. Sul posto oltre ai soccorritori sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che si sono presi cura del bimbo poi affidato ad un’altra parente. La ventenne curata e sollecitata dai militi ha ripreso i sensi ed è stata accompagnata in ospedale.

