Assemblea pubblica sul “no” al Cpr di Albenga, il Pd: “Pronti a sostenere a sindaco e cittadini in questa battaglia di civiltà”

Albenga. Anche il circolo ingauno del Pd parteciperà all’assemblea pubblica che si terrà domenica 5 novembre, alle 11.30, davanti all’ex Caserma Piave e che si propone di illustrare le ragioni del “no” di Albenga alla realizzazione del Cpr.

“Avere a cuore una città, una comunità, l’umanità significa esserci e noi è questo che da sempre facciamo e continueremo a fare, con la nostra coerenza, senza vergogna, con forza ed orgoglio – dicono i Dem ingauni – Ci saremo anche domenica per dire di no ad una prigione destinata a chi non ha commesso alcun reato per meritarla (a meno che provare a vivere venga considerato tale). Ci saremo perché il concetto di Cpr è l’esatto opposto dell’accoglienza. Ci saremo perché la sicurezza passa da quest’ultima. Ci saremo perché i Cpr sono un concetto e una scelta sbagliati: campi di concentramento che forgiano malessere sociale. Ci saremo perché informare i cittadini sulle responsabilità (o irresponsabilità) di una scellerata politica legata alla migrazione è un dovere civico e morale. Ci saremo perché i diritti umani vengono prima di tutto. Ci saremo perché i ponti sono più utili dei muri. Ci saremo perché i comuni non devono pagare dazio per l’incapacità politica di un governo allo sbando. Ci saremo per la comunità ingauna e per il suo sacrosanto diritto di avere una voce. Ci saremo perché i flussi migratori non devono essere trattati come una perenne emergenza e a colpi di decreti”.

