Calcio, Cairese. La versione di Sancinito sulla separazione: “Con Boschetto poca empatia. Io a fine carriera? I cavalli si vedono all’arrivo”

Cairo Montenotte. La notizia della separazione tra la Cairese e Davide Sancinito ha fatto molto rumore nell’ambiente, soprattutto per la presenza di un giocatore così esperto nella lista degli svincolati. Infatti, Sancinito può già accasarsi altrove vista la decadenza del suo contratto. Ma quali sono state le ragioni della scelta?

Che il nuovo mister gialloblù, Riccardo Boschetto, non vedesse il centrocampista come punto imprescindibile della squadra lo si era capito sin dalle prime uscite. Ora è proprio Sancinito a confermarlo dopo qualche giorno: “Non c’è stata grande empatia con lui. Alla prima partita contro la Sammargheritese sono entrato sul 3-0 a cinque minuti dalla fine. Il martedì seguente ci siamo incontrati e mi ha detto che voleva più intensità in mezzo, perché sosteneva che fossimo una squadra compassata. Quindi ha fatto altre scelte. Ho provato ad adattarmi ma con il Pietra ho giocato soltanto dieci minuti. Allora per farmi due ore di macchina, tappando dei buchi ad una squadra che mi aveva chiamato per essere uno dei leader, piuttosto preferisco lavorare e basta”.

» leggi tutto su www.ivg.it