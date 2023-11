Genoa, Gilardino: “Bravi ai ragazzi per come hanno reagito” e fa il punto sugli infortunati

Genova. Alberto Gilardino è soddisfatto, ha avuto risposte − dice in sala stampa dopo la vittoria contro la Reggiana in Coppa Italia – sia dal primo sia dal secondo tempo. “All’inizio abbiamo sbagliato tanti passaggi, siamo stati poco lucidi in alcune scelte. Poi nel secondo tempo e nei tempi supplementari la squadra è andata in crescendo, abbiamo preso in mano la partita, abbiamo fatto quello che che sappiamo fare e ci sono venute naturali le cose, in modo concreto. Quindi dico bravi ai ragazzi per come hanno reagito, perché non era semplice”.

Per la prima volta, se si esclude la partitaccia con la Fiorentina, il Genoa ha concesso molto soprattutto in ripartenza. “Abbiamo sbagliato tanto, i primi passaggi in uscita, tenevamo il baricentro alto e ci siamo fatti trovare impreparati in qualche occasione. Dobbiamo sempre mantenere l’attenzione alta, ci servirà da lezione per le prossime partite”.

» leggi tutto su www.genova24.it