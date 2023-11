Quella di domani, giovedì 2 novembre, sarà un’altra mattinata con scuole chiuse o lezioni sospese in quasi tutti gli istituti scolastici della provincia a fronte dell’allerta arancione per temporali e piogge diffuse che sarà in vigore fra le 8 e le 9 e per quasi tutta la giornata.

L’elenco dei comuni che hanno già deciso di chiudere gli istituti: Bolano, Borghetto Vara, Lerici, Monterosso, Riomaggiore, Vezzano Ligure (notizia in aggiornamento)

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com