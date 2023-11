Interruzione della ferrovia per lavori al Terzo Valico, Toti incontra Trenitalia: potenziamento dei servizi sostitutivi e informazione agli utenti

Liguria. Il potenziamento del servizio di bus sostitutivi e una maggiore e più capillare informazione agli utenti oltre che un intervento di raccordo sia con le compagnie crocieristiche sia con le aziende di trasporto pubblico locale. Queste alcune delle azioni sollecitate ieri dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dall’assessore ai Trasporti Augusto Sartori durante l’incontro con i vertici di Trenitalia per fare il punto dopo i disagi registrati sabato scorso sulla tratta ferroviaria Sestri Ponente-Cogoleto (attualmente coperta nei weekend da un servizio di bus sostitutivi fino alla stazione di Genova Principe, per permettere l’avanzamento dei lavori connessi al Terzo Valico e al quadruplicamento del nodo ferroviario di Genova). Regione intanto è al lavoro con il Comune di Genova per un potenziamento delle linee Amt lungo la tratta.

Entro venerdì ci sarà un ulteriore momento di confronto.

