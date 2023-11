Maltempo, emesso avviso per una mareggiata “storica” in Liguria

Liguria. Arpal ha emesso in Liguria un “avviso” per una forte mareggiata in arrivo da sud, che potrebbe portare a “un possibile scenario da mareggiata storica sul centro levante nelle giornata di venerdì“. Questo oltre all’allerta arancione, che scatterà a Levante a partire da giovedì mattina per le forti piogge e i temporali attesi dalla notte.

L’ultima mareggiata di portata storica aveva colpito la Liguria nell’ottobre 2018 provocando gravi danni lungo la costa e in particolare nel Golfo del Tigullio. In quella occasione la forza del mare fece crollare alcune parti della strada statale che collega Santa Margherita a Portofino, che rimase isolato a lungo, danneggiò una parte della diga del porto di Santa Margherita e fece crollare una parte della diga del porto di Rapallo, dove ci fu la “strage degli yacht”.

