“Viaggio intorno ai tarocchi” con l’Associazione Archeosofica

L’Associazione Archeosofica propone l’incontro a ingresso libero “Viaggio intorno ai tarocchi”, con appuntamento sabato 4 novembre alle 17.00 alla sede dell’associazione, in Via Crispi 99 alla Spezia. “Avete mai osservato – si legge nella nota di presentazione dell’iniziativa – quanti dettagli sono contenuti all’interno delle carte dei Tarocchi? Lettere ebraiche, simboli alchemici, riferimenti astrologici e sfumature di colori: un insieme articolato di concetti, a prima vista privi di connessione, la cui interezza, come disse Court de Gébelin: «forma un enigma che nessuno ha mai tentato di risolvere». Siamo di fronte a un vero scrigno di Sapienza, una perfetta sintesi di conoscenze millenarie, un’opera monumentale semplice e misteriosa concepita nell’Antico Egitto, giunta fino a noi inalterata nella sua essenza, che attende solo di essere decifrata”.

