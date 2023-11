Alassio rende onore ai Caduti: il programma delle celebrazioni del 4 Novembre

Alassio. Sabato alle ore 10,30, ad Alassio, si celebrerà il IV Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

La cerimonia commemorativa inizierà con l’ammassamento davanti al Palazzo Comunale e la benedizione delle corone di alloro, successivamente partirà il corteo fino al Monumento ai Caduti, dove avranno luogo la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione delle corone di alloro. Il Prof. Pier Franco Quaglieni, storico contemporaneista, terrà l’orazione ufficiale per il IV Novembre. A seguire sarà celebrata la Santa Messa in Largo Caduti Italiani nelle missioni di Pace. In caso di maltempo la Santa Messa si svolgerà nella Collegiata di Sant’Ambrogio.

