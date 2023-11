Allerta arancione prolungata sul Levante fino alle 2 di venerdì, gialla su Genova fino a mezzanotte

Genova. L’allerta meteo arancione per temporali è stata prorogata da Arpal, sul Levante – dal monte di Portofino a Sarzana – fino alle 2 del mattino di venerdì 3 novembre. Fino a mezzanotte per l’entroterra del Levante (zona E). Resta gialla, ma prorogata fino a mezzanotte di oggi, giovedì 2 novembre, per il Genovesato. Mentre sul ponente l’allerta gialla si conclude alle 20 di oggi. Attenzione anche alle mareggiate.

La Liguria è interessata da piogge diffuse a carattere temporalesco, che nel corso della giornata potranno assumere localmente carattere molto forte e persistente sul Levante. Come indicato nei precedenti avvisi, la reattività del reticolo idrografico rimane molto elevata, e in ragione delle piogge previste, potrà portare a repentini innalzamenti dei corsi d’acqua del centro e del levante.

