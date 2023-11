Alvini: “Poteva girarci meglio, ma questa squadra sta costruendo qualcosa”

“Se guardo la prestazione posso essere soddisfatto ma stiamo regalando troppo. Mi piacerebbe ci girasse la fortuna, anche se è una componente che ti devi andare a costruire”. A parlare nel post partita è Massimiliano Alvini, che commenta così il ko ai calci di rigore del suo Spezia nei sedicesimi di finale contro il Sassuolo. “Oggi abbiamo avuto le opportunità, poteva girarci meglio. Merito al Sassuolo, alla fine penso sia meritato per il computo delle occasioni, ma lo Spezia ha fatto una buona partita. Non raccogliamo niente se non uno spirito che stiamo avendo”, spiega Alvini, che vede comunque il bicchiere mezzo pieno. “Volevamo portarla a casa, siamo stati dentro la partita, abbiamo fatto bene e dispiace perché per quanto messo in campo oggi e da qualche tempo a questa parte qualcosa in più lo meriteremmo. Non vogliamo piangerci addosso, il Sassuolo ha messo tutti dentro per vincere ma ci siamo andati vicini anche noi. Il calcio è questo, la squadra è viva e ce la siamo giocata a viso aperto”.

Una crescita comunque evidente quella dello Spezia, a cui manca però qualcosa per poter esultare: “La squadra ha fatto un buon pre campionato, poi qualcosa non è andato. Dopo la Reggiana avevamo una sola strada o diventavamo mediocri. La squadra ora lavora forte, ci potrebbe girare meglio nei risultati, ma questo è”. Testa ora alla partita contro la Cremonese di domenica, anche se la disparità di trattamento tra le due squadre non convince Alvini: “Mi fa incavolare perché la Cremonese ha giocato martedì e sono leggerezze che non possiamo permetterci perché due giorni li senti. A volte dovremmo mettere più attenzione in queste cose per dare più equilibrio. La squadra ha fatto un’ottima partita, come da un po’ di tempo a questa parte”.

