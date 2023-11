Attesi per le prossime ore i picchi di Magra e Vara, numerosi interventi sulle strade per alberi e rami

Giornata impegnativa in queste ore di allerta arancione per il Servizio tecnico della Provincia, con il personale dell’ente impegnato in una serie di interventi su più fronti, in uno scenario in cui si sono intrecciate le precipitazioni piovose e il vento. Servizio tecnico all’opera con tutto il personale, coadiuvato da una squadra esterna in convenzione e in coordinamento con le amministrazioni comunali.

Le condizioni idrometriche rilevate lungo il fiume Vara, oltre che la presenza di un sito di cantiere aperto, hanno visto da parte del personale della Provincia una costante attività di presidio lungo i ponti di competenza dell’ente. Alla luce della situazione in corso è stata decisa la chiusura prudenziale prima del ponte di Brugnato lungo la SP566 e successivamente del ponte di Cavanella Vara, nel comune di Beverino, lungo la SP 17, il tutto anche a seguito di un controllo sul posto in coordinamento con le locali amministrazioni comunali. La riapertura dei ponti, spiegano dalla Provincia, dovrà seguire al passaggio dell’onda di piena sul Vara e una verifica generale delle infrastrutture che si svolgerà dopo la fase emergenziale in corso. Intanto in una nota la Regione Liguria informa che “i picchi di piena dei fiumi Vara e Magra sono attesi nelle prossime ore, in particolare il Vara già nella giornata di oggi ha superato il primo livello di guardia in più punti. Regione Liguria è in costante contatto con le amministrazioni comunali del territorio per monitorare con la Sala operativa della Protezione Civile l’evolversi della situazione”.

