Avvocata arrestata in Iran, la mobilitazione della Camera penale ligure: fiocco rosso sulle toghe

Genova. La Camera penale regionale ligure al fianco di Nasrin Sotoudeh, l’avvocata e attivista iraniana picchiata e arrestata durante la cerimonia di sepoltura di Armita Geravand, la ragazza morta un mese dopo essere stata aggredita da una guardia della metropolitana perché non indossava il velo.

“È successo di nuovo. La sua colpa? Essere andata senza velo al funerale della povera Armita Garavand. Nasrin – si legge in una nota dei penalisti liguri – che versa in precarie condizioni di salute incompatibili con il carcere, dopo il suo ingiusto arresto e dopo le violenze subite come segno di protesta civile e non violenta, ha iniziato uno sciopero della fame e dei farmaci”.

