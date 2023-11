Bustine di topicida ritrovate in centro ad Albenga, l’Osservatorio Animalista: “Fatto gravissimo. Veleno inutile nella lotta contro i ratti”

Albenga. “Il ritrovamento di diverse bustine di veleno per topi in via Falchero ad Albenga da parte delle guardie Gadit è un fatto gravissimo che costituisce un pericolo non solo per le altre specie animali, domestiche e selvatiche, ma anche per persone, come bambini ‘curiosi’ che ne potevano venire a contatto con immaginabili conseguenze”. Così l’Osservatorio Savonese Animalista commenta l’episodio segnalato ieri dalle guardie eco-zoofile di Gadit.

Secondo Osa “viola le disposizioni ministeriali sull’uso di queste sostanze, che dettano protocolli precisi ed mirati alla sola specie ‘obiettivo’ (i topi); l’Osservatorio Savonese Animalista, nell’attendersi l’applicazione delle norme vigenti, e cioè un’indagine giudiziaria della polizia locale e la bonifica delle aree a carico del Comune, rileva inoltre l’inutilità del veleno nella lotta alla presenza di topi negli abitati.

