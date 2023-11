Chiavari: celebrazione defunti, l’omelia del vescovo diocesano

Da don Luca Sardella, direttore Ufficio per le Comunicazioni sociali portavoce della Diocesi di Chiavari

Commemorazione di tutti i fedeli defunti.

Omelie del Vescovo diocesano.

Cari fratelli e sorelle, ogni anno il ricordo dei nostri defunti ci mette di fronte, con una certa forza, alla realtà della morte che la nostra società in vari modi cerca di mascherare e cancellare, quasi anestetizzando il pensiero che il tempo che ci è dato di vivere su questa terra non è eterno. Leggiamo nel salmo 89: “Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore”. Pensare alla propria fragilità e caducità, alla propria condizione di mortale, non è dunque per il credente motivo di angoscia o un pensiero morboso, quanto piuttosto fonte di sapienza e invito a valorizzare il tempo di vita che ci è concesso, a non sprecarlo, a seminare il bene.

