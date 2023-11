Chiavari: “Nuove difese a mare, un indecifrabile rebus”

Da Nicola Orecchia (“Chiavari con Te!”) e Giovanni Giardini (“Cambia con me”)

consiglieri comunali di Chiavari

Stiamo assistendo con grande apprensione, insieme ai tanti cittadini preoccupati, alle

condizioni del mare in peggioramento in questa giornata di allerta arancione, ma soprattutto

agli interventi messi in campo all’ultimo minuto dal Comune di Chiavari, prima dell’intensa

mareggiata prevista per questa notte.

E ci sorgono spontanee alcune domande.

Come mai davanti alla foce del torrente Rupinaro si è formato un tappo a seguito dell’ultima

mareggiata che ha strabordato grandi quantità di sabbia dalla spiaggia vicina recentemente

ampliata?

Qualcuno della maggioranza sul gruppo Facebook di Avanti Chiavari ha spiegato

approssimativamente che si tratterebbe di “una nuova spiaggia che si forma in modo naturale dove

il fiume va a contatto con il mare. L’acqua riesce a defluire bene e comunque si fa spazio” e a chi faceva

notare che non si fosse mai creata in quelle proporzioni aggiungeva “come ogni fiume alla foce si

forma una barriera per la prevalenza una volta del mare una volta del fiume” per poi concludere con

la solita arroganza che questa amministrazione dimostra sempre nel rispondere ai cittadini che

sollevano legittime critiche o anche solo condivisibili preoccupazioni “come si fa a definire tappo

che siamo già in spiaggia … qualche tappo dovrebbe essere messo in bocca prima di diffondere le nuove

fake news”.

E allora perché il Comune di Chiavari ha messo in azione con urgenza una ruspa per aprire il

varco al torrente ostruito dalla sabbia? Non doveva farsi spazio naturalmente e defluire bene

senza alcun intervento dell’uomo?

Si tratta di un errore nella progettazione dei primi pennelli realizzati? Ogni volta che c’è una

mareggiata sarà necessario eliminare il tappo di sabbia con la ruspa e a spese di chi? Del

Comune? Ma questo intervento non serviva per eliminare le spese di ripascimento?

A seguito dell’ultima mareggiata, questa Amministrazione si è affrettata a dichiarare in toni

trionfali: “Le nuove difese a mare realizzate nella prima cella, tra il Rupinaro e il bar 4 Archi, hanno

retto”.

E allora perché oggi era in azione anche una ruspa per creare, in aggiunta ai nuovi pennelli

realizzati, un’ulteriore diga di sabbia a protezione della passeggiata ed, in particolare, dei bagni

Nino e dei locali vicini?

Non sono sufficienti le opere di difesa a mare appena realizzate nella prima cella? Le opere

relative ai pennelli sono ultimate o no? E i massi che costituiscono i nuovi pennelli sono rimasti

al loro posto in base al progetto o sono stati, invece, portati via dal mare?

E, infine, ed è l’aspetto che ci preoccupa ancora di più, così come preoccupa i proprietari degli

immobili vicini: è vero che l’acqua del mare abbia già allagato un’abitazione di corso

Valparaiso? La causa è imputabile alla mareggiata o al mancato funzionamento delle recenti

difese?

A tutte queste domande abbiamo chiesto una risposta urgente con un’interrogazione e con

un’istanza di accesso agli atti protocollate questa mattina.

