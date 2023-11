Chiusa di nuovo per sicurezza la SS586 a Rezzoaglio, la frana potrebbe muoversi

Genova. Viste le forti precipitazioni che stanno interessando il Levante ligure, Anas ha disposto la chiusura al transito della statale 586 “della Val d’Aveto” a Rezzoaglio, in provincia di Genova. Il tratto è stato riaperto al traffico ieri pomeriggio, 1° novembre, dopo che una frana di grandi dimensioni ha interessato la sede stradale nella giornata di lunedì 30 ottobre.

Il provvedimento è stato preso in via precauzionale a tutela della circolazione stradale in considerazione del violento maltempo che potrebbe innescare movimenti improvvisi del fronte di frana da cui si registrano, per il momento, colate di detriti contenute.

