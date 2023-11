Cinque Terre: “Il peso del turismo a discapito dei residenti”

Da “I cittadini delle Cnque Terre”

Novembre 2023, nelle Cinque Terre è tempo di bilanci anche se la stagione turistica non accenna a diminuire: tra un’allerta e l’altra i turisti continuano ad affollare borghi e treni – d’altra parte il 23 ottobre alla Spezia c’erano due navi da crociera con una capienza complessiva di quasi 11.000 passeggeri e lunedì 31 la coda dei visitatori in attesa di comprare 5TerreCard usciva dalla stazione.

Per il futuro si parla di un prolungamento del servizio Cinque Terre Express per i mesi invernali – ma nelle fasce orarie più centrali della giornata – ovvero a uso dei turisti, tanto da far dichiarare all’Assessore al Turismo e Trasporti Sartori che “non possiamo parlare nel deserto, gli operatori devono seguirci garantendo servizi e locali aperti” (21.10.23).

