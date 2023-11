Concessioni demaniali marittime, Ioculano PD: “In Liguria è il caos: mancano linee guida omogenee. Serve subito una regia regionale”

Liguria. “Serve una regia e delle linee guida omogenee per tutta la Liguria per regolare le concessioni demaniali marittime con finalità diversa da quella turistico ricreativa, sportiva, residenziale e abitativa”. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano che ha presentato un’interrogazione in consiglio in cui chiede linee guida omogenee nella gestione delle concessioni demaniali marittime non ricreative.

“Ad oggi i comuni liguri stanno gestendo le concessioni demaniali marittime per finalità diverse da quella turistico ricreativa, in modo autonomo e differenziato in base a regole proprie. Questo però spesso porta al paradosso che imprese simili per tipologia vengano trattate in modo diverso all’interno dello stesso territorio regionale, creando disparità di trattamento e incongruenze. La giunta regionale faccia sapere se ha intenzione di individuare delle linee guida omogenee per tutta la Liguria, invitando i Comuni a sospendere i procedimenti amministrativi di sgombero delle aree in atto”.

