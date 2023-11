Cremonese-Spezia, arbitra Di Marco di Ciampino. Al VAR Gariglio

Sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino l’arbitro che dirigerà la sfida di domenica pomeriggio tra la Cremonese e lo Spezia. Il fischietto romano sarà coadiuvato dagli assistenti Lardato e Barone, con Gigliotti quarto ufficiale. Al VAR Matteo Gariglio, che da assistente arbitrale ha già incrociato due volte lo Spezia in questa stagione, con Venezia e Reggiana, e sarà assistito da Nasca, designato come AVAR.

Per Di Marco quella con lo Spezia sarà una prima volta. Il giovane arbitro ha diretto fin qui quattro partite in carriera in Serie B, senza mai incrociare le Aquile. Prima volta anche per la Cremonese, allo stesso modo mai diretta dall’arbitro di Ciampino.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com