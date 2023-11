Distretto turistico, Pd: “Sarzana capofila ma da Ponzanelli solo chiacchiere”

Il Partito democratico attacca la sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli, sul tema del Distretto turistico della Valdimagra e Unione dei Comuni della Valdivara, varato con decreto ministeriale nel dicembre 2017. Per i Dem sarzanesi, si legge in una nota, “la questione del turismo e, in particolare del Distretto Turistico, dimostra quanto sia drammaticamente trascurata la potenzialità della vallata del Magra da parte delle giunte di destra del comune capofila che è Sarzana”.

“Attivare il Distretto turistico – dichiara Marco Baruzzo, segretario del Pd sarzanese – significherebbe rinnovare il modello di offerta turistica nei centri a sviluppo turistico maturo, puntando su nuovi segmenti o sulla destagionalizzazione dei flussi ma anche – per i centri in crescita o che si sono affacciati da poco sul mercato turistico – un’occasione

per definire meglio gli indirizzi, e migliorare la qualità dell’offerta, restituendo competitività all’intera area e incrementando la complessiva domanda turistica. Con ricadute positive per le imprese, la ricettività e l’occupazione”.

“C’è voluto più di un anno dal suo primo insediamento – aggiunge Beatrice Casini, capogruppo Pd nel Consiglio comunale di Sarzana – perché – nel novembre 2019 – la sindaca Ponzanelli convocasse i colleghi sindaci della Valdimagra impegnandosi pubblicamente a «strutturare e rendere funzionante il Distretto». Solo chiacchiere, e nonostante i ripetuti solleciti sono passati altri 4 anni senza che nulla accadesse. Attivando il Distretto turistico sarebbe possibile valorizzare in forma integrata il patrimonio culturale, monumentale ed ambientale dei centri interessati e coordinare le forme di promozione del territorio. Si potrebbero valorizzare insieme i prodotti agroalimentari comuni e redigere un calendario unico degli eventi. Si potrebbe, ma non si fa perché in questi sei anni il Comune di Sarzana – capofila del distretto – ha fatto di tutto per non farlo funzionare”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com