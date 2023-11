Euro Cup, la Bper Rari Nantes schianta l’Honved: 14-7 biancorosso alla “Zanelli”

Savona. Un’altra grande vittoria a coronamento di un inizio di stagione davvero magico. La Bper Rari Nantes Savona, nella serata odierna, si è tuffata nella vasca della piscina “Zanelli” per affrontare la squadra ungherese dell’Endo Plus Service Honved. L’incontro, valevole per la terza giornata dei Preliminary Round della Len Euro Cup 2023/2024, è terminato 14 a 7 in favore dei biancorossi padroni di casa. La partita è sempre stata condotta dai savonesi i quali dal terzo tempo in poi hanno cominciato a prendere il largo fino alla conclusione della partita che si è conclusa con la Rari Nantes che è riuscita a doppiare nel risultato l’Honved.

L’attaccante savonese Mario Guidi, a margine della sfida, afferma: “È stata una bella partita, la preparavamo da tempo. Era importante vincere in casa perché siamo solo quattro squadre nel girone e le vittorie nella propria vesca sono fondamentali per passare il turno. Ora procediamo partita per partita con un tour che ci porterà di nuovo a giocare due volte a settimana. Vogliamo continuare su questa strada e migliorarci ancora”.

