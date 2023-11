Guerra in Medio Oriente, a Finale il dibattito con la giornalista Laura Silvia Battaglia e lo storico Claudio Vercelli

Finale Ligure. Sarà la guerra in Medio Oriente al centro del prossimo appuntamento della serie “Finale aperto. Dibattiti sul presente”, previsto sabato 4 novembre, alle ore 18 in Sala Gallesio a Finale Ligure (via Pertica 24).

Il dibattito, dal titolo “Terre promesse”, vedrà protagonisti la reporter Laura Silvia Battaglia, giornalista freelance, autrice e conduttrice per Radio Tre, e lo storico e saggista Claudio Vercelli, docente di studi ebraici presso la LIMEC, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Milano. Modera il giornalista Mimmo Lombezzi.

