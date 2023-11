Il Museo dell’Agricoltura di Ponzano Superiore, una testimonianza degli antichi mestieri ormai scomparsi

Ha aperto da poche settimane le sue porte il Museo dell’Agricoltura a Ponzano Superiore. Il progetto nasce per volontà del giovane Filippo Calcagnini, nativo di Ponzano e studente presso l’Università di Genova, con l’aiuto di Giuseppe Tanca.

“Abbiamo pensato – spiega Calcagnini – di realizzare un piccolo museo che raccontasse la vita di un tempo in paese, non solo dei contadini ma anche delle varie professioni”. Il museo è diviso in diversi ambienti, ciascuno dedicato ad un antico mestiere con oggetti donati dagli abitanti del paese.

“Il pezzo forte – continua Calcagnini – è il piccolo banco da lavoro originale del calzolaio, completo di ogni suo oggetto, che lavorava a metà Ottocento.”

Il museo si trova nel borgo di Ponzano Superiore in Via Chiesa 4 ed è visitabile nei giorni festivi dell’anno (per tutti gli altri giorni su prenotazione al numero 388 2486315); con le stesse modalità è possibile visitare, nel locale affianco al museo, un’esposizione permanente di presepi provenienti da ogni paese del mondo.

Il Museo dell’Agricoltura è stato inaugurato nel giorno della festa patronale di Santa Concordia con la presenza del sindaco di Santo Stefano Magra Paola Sisti.

