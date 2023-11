Il rammarico di Joao Moutinho: “Non siamo riusciti a vincere, ma è il calcio”

Protagonista per 120′ in Coppa Italia, Joao Moutinho commenta il pareggio e la sconfitta ai rigori contro il Sassuolo dello Spezia, eliminato dalla coppa ma a testa alta: “Oggi ha giocato dall’inizio nessuno di quelli che giocano di solito, ma tutti abbiamo dimostrato che abbiamo una grande voglia di lottare. Abbiamo affrontato una grande squadra, ma noi volevamo vincere e siamo venuti qui per farlo. Abbiamo mostrato voglia, siamo stati insieme dall’inizio e purtroppo non siamo riusciti a portarla a casa. Peccato, ma il calcio è così”, spiega il difensore.

Una buona prova quella di Moutinho, che ha servito il pallone per Kouda, vicinissimo al vantaggio nel secondo tempo: “Ho visto Rachid in mezzo all’area, aveva spazio e l’ho servito con un cross. L’ha stoppata benissimo e calciata bene, ma il portiere ha fatto una grande parata. Da quinto mi trovo bene, mi piace, come in una difesa a quattro. Voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”, conclude.

