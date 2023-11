Incidente sul lavoro a Castelnuovo Magra, operaio di 50 anni ricoverato d’urgenza al Sant’Andrea

Infortunio sul lavoro questa mattina in un cantiere edile di Castelnuovo Magra. Il bilancio è di operaio di 50 anni ferito trasportato d’urgenza in Pronto soccorso alla Spezia. Stando a quanto riferito, l’uomo era con un collega e durante la movimentazione di manufatto di diverse tonnellate sarebbe rimasto schiacciato per poi cadere dall’altezza di un metro riportando diversi traumi e battendo anche il capo. L’altro operaio non ha avuto conseguenze. Sull’intera dinamica sta indagando la Psal di Asl 5. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Pubblica assistenza di Luni e Delta 2 da Sarzana che hanno prestato le prime cure al 50enne per poi trasferirlo, in codice rosso, al Sant’Andrea della Spezia. L’operaio non risulta in pericolo di vita ma resta sotto stretta osservazione ed è ricoverato in Medicina d’urgenza.

