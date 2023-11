La lettera: “Sbagliata la chiusura delle scuole in maniera indifferenziata sul territorio del comune della Spezia”

Spett.le Redazione,

lo scrivente si lamenta del susseguirsi, in allerta arancione, di ordinanze sindacali relative alle chiusura scolastica indifferenziata per tutto il comune della Spezia. Le mutate condizioni meteorologiche impongono certamente prudenza, ma essa dovrebbe essere commisurata alla valutazione dei pericoli e la loro probabilità di occorrenza, zona per zona, in modo da articolare le ordinanze in modo proporzionato e giustificato, per i quartieri ad effettivo rischio elevato.

Appare eccessiva la comparazione di territori collinari a quelli della Spezia centro che hanno, a parità di probabilità di eventi atmosferici, rischi idrogeologici diversi. Ed appare altresì eccessiva la equiparazione del rischio in itinere per le scuole primarie (diffusissime sul territorio) con quelle secondarie, assai più rade.

La Liguria è soggetta ad una miriade di perturbazioni per cui, così facendo si determina una continua interruzione dell’attività scolastica anche cola’ dove potrebbe essere evitata – e che spesso non è sostituita da alcuna Dad, comunque non equiparabile alla presenza, per valore sociopedagogico -.

Cortesemente prego codesta Redazione di dare il giusto risalto a questa osservazione che è non solo dello scrivente, ma di un nutrito gruppo di famiglie.

Con ossequio.

Lettera firmata

