La Rsa Mazzini rimane argomento di scontro politico. C’è l’impegno per riaprirla. Questa volta forse sul serio

Come se non bastassero i rimpalli di accuse e gli strafalcioni che hanno saturato il dibattito sulla rinuncia di Enel al progetto di produzione di idrogeno verde nell’area di Vallegrande, a tener banco a Palazzo civico nell’ultima seduta di consiglio comunale c’è stato anche il tema del destino della Rsa Mazzini, la residenza sanitaria di proprietà al 50 per cento di Comune della Spezia e Asl, che ne ha affidato i servizi in appalto.

Dopo anni di attesa per la fine dei lavori e dopo un susseguirsi di annunci di riapertura, nelle scorse settimane Asl 5, per bocca della direttrice sanitaria Maria Alessandra Massei, ha infine ammesso che al momento le opzioni più probabili sono la demolizione o la vendita della struttura. La decisione spetterà all’azienda sanitaria in accordo col Comune dopo una serie di tavoli che si svolgeranno nel corso dei prossimi due mesi.

