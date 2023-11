L’Agenzia delle dogane e Guardia di Finanza donano a due enti di carità 120 tonnellate di pellet sequestrato in porto

Liguria. Nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli e la Guardia di Finanza di Genova hanno donato a scopo benefico a due enti caritatevoli, la “Fondazione Exodus Onlus” di Don Antonio Mazzi e il Sovrano Militare Ordine di Malta, oltre 120 tonnellate di pellet precedentemente sequestrate in porto per contraffazione e frode in commercio.

Alla luce dell’emergenza legata alla crisi russo-ucraina, alle rilevanti difficoltà di approvvigionamento di materie energetiche ad essa collegate e al sensibile aumento dei costi dei materiali, dopo aver verificato la non pericolosità del biocombustibile dopo il sequestro gli operatori di Adm e Fiamme Gialle hanno proposto all’autorità giudiziaria di valutare, al posto della distruzione, la donazione del materiale a scopo benefico.

