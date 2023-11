Ne: famiglia di tre persone evacuata per frana Noceto

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Il maltempo ha colpito il Comune di Ne, nell’entroterra genovese, dove una frana ha interessato la strada comunale in località Noceto obbligandone la chiusura. È stata evacuata una famiglia di tre persone in quanto impossibilitata a raggiungere la propria abitazione, che non risulta però danneggiata. Il nucleo familiare ha trovato autonomamente una sistemazione presso parenti. Nella giornata di domani è prevista la rimozione della frana con conseguente riapertura della strada.

Sono inoltre circa 4mila le utenze attualmente senza corrente elettrica tra le valli Trebbia, Aveto e Fontanabuona. In corso le operazioni dei tecnici per ripristinare la rete.

